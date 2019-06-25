Сенаторы обсуждают с ЦБ и Минтрудом законопроект о зачислении зарплаты по номеру телефона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обсуждает с Центробанком и министерством труда и социальной защиты РФ необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые позволят перечислять заработную плату по номеру телефона работника в рамках системы быстрых платежей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев.

"В настоящее время комитет обсуждает с ЦБ и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, чтобы дать право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора", - пояснил Журавлев.

По словам Журавлева, данная инициатива направлена на борьбу с "зарплатным рабством". На заседании в понедельник комитет поддержал принятый Госдумой закон, который вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей. При этом в заключении комитета (копия есть в распоряжении ТАСС) отмечается, что для решения проблемы "зарплатного рабства" требуется доработать действующее законодательство для расширения возможности использования системы быстрых платежей на перечисление зарплаты работникам.