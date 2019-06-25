Власти просят увеличить с 2022 года объемы гособоронзаказа для крымских предприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Крыма инициировали увеличение объема государственного оборонного заказа для предприятий полуострова с 2022 года, но не раскрывают объемов и сути заказов, сообщил во вторник ТАСС министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии в Севастополе, сообщил, что судостроительные предприятия Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года, необходимы специальные меры для поиска контрактов.

"Мы инициировали включение дополнительных объемов в новой программе госвооружени по структурам министерства транспорта РФ с тем, чтобы мы могли загрузить наши предприятия после 2021 года. Мы стараемся увеличить загрузку предприятий, что приведет к удешевлению этих работ и к увеличению рабочих мест", - сказал Васюта.

Он не стал раскрывать, о каких заказах и объемах идет речь. "По заказам, даже когда мы их получим, мы не будем их афишировать до тех пор, пока существуют санкционные риски… Мы стараемся защищать своих заказчиков", - подчеркнул собеседник агентства.

Васюта отметил, что в настоящее время сокращений рабочих мест на предприятиях, производящих оборонную продукцию, нет, все они работают.

Ранее в феврале глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей, и это играет значительную роль в восстановлении экономики региона после украинского периода. Уровень загрузки предприятий вырос на 20% и составляет в среднем 63%.

Предприятия также вкладывают средства в модернизацию: например, судостроительный завод "Залив" потратил на эти цели более 2,5 млрд рублей собственных средств, завод "Море" - более 500 млн, "Фиолент" - порядка 1 млрд рублей. Кроме того, совет министров Крыма заключил 15 соглашений о реализации инвестиционных проектов в промышленности на общую сумму около 2 млрд рублей.