Росстат планирует повысить ответственность компаний за не вовремя сданную отчетность

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росстат планирует привлекать к ответственности компании, которые вовремя не предоставляют отчетность ведомству, сказал в интервью ТАСС глава Росстата Павел Малков. По его словам, штрафы должны выставляться компаниям автоматически, как это происходит со штрафами ГИБДД.

"В вопросах предоставления первичных данных компаниями должен действовать такой же принцип [как со штрафами ГИБДД]. Если отчетность не сдана вовремя, то нужно автоматически выставлять штрафные санкции. Сегодня уже предусмотрены достаточно серьезные штрафы, но строгость наказания у нас компенсируется необязательностью выставления этого самого штрафа", - заявил Малков.

По его словам, работа по выставлению претензии трудоемкая и отнимает много времени, при этом срок давности по таким нарушениям составляет всего два месяца, что не позволяет статистической службе реализовать весь необходимый комплекс мероприятий.

"Поэтому здесь будет несколько шагов, несколько этапов. На первом этапе увеличим срок претензионной давности, на следующем этапе будем постепенно автоматизировать всю процедуру выставления претензий. Главным здесь является не вопрос величины ответственности, а вопрос ее неотвратимости. Все прекрасно знают, что если не сдать отчет в налоговую службу, то санкции неминуемы. А статистика подается по остаточному принципу. Этот подход надо кардинально менять", - заключил Малков.