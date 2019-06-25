Сенаторы просят главу ФССП проверить данные об уловках банков в обход закона о коллекторах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову с просьбой проверить информацию о случаях нарушений со стороны кредиторов закона о коллекторской деятельности и в случае ее подтверждения принять меры по борьбе с этими нарушениями. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев сообщил, что комитет Совфеда рассматривает возможность ужесточения закона о коллекторской деятельности, вступившего в силу в начале 2017 года, из-за случаев злоупотреблений со стороны банков.

"По имеющейся информации, в настоящее время некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона еще на этапе выдачи кредита, получив письменное согласие заемщика на изменение формата взаимодействия в пользу взыскателя, например, на увеличение частоты контактов. Прошу вас направить информацию о наличии подобных обращений и в случае подтверждения их достоверности принять меры для исключения указанных злоупотреблений при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности", - говорится в письме.

В документе также содержится ссылка на материал газеты "Коммерсантъ" от 19 июня, где поднимается данная проблема. По информации газеты, в частности, "Кредит Европа банк" включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Таким образом, банк устанавливает за собой право звонить клиенту при пропуске платежа почти в четыре раза чаще разрешенного законом количества (30 раз в месяц вместо 8 раз), пишет издание.

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность с того момента разрешалось только компаниям, включенным в госреестр, который начала регулировать Федеральная служба судебных приставов России. Для граждан, деятельность которых не включена в реестр коллекторов, стал грозить штраф от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Закон установил максимальное количество звонков и смс-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 8:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни - с 9:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.