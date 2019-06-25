Совет директоров Роснано порекомендовал выплатить 550 млн рублей дивидендов за 2018 год

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет директоров АО "Роснано" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 550 млн рублей по итогам 2018 года, сообщила пресс-служба нанотехнологической компании во вторник.

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"21 июня совет директоров АО "Роснано" рекомендовал общему собранию акционеров АО "Роснано" по итогам 2018 года направить на выплату дивидендов 550 млн рублей, что составляет 61,64% чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) за прошлый год", - говорится в сообщении.

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен годовым общим собранием акционеров Роснано до конца июня. Точная дата собрания пока не определена.

Впервые АО "Роснано" выплатило дивиденды по итогам 2017 года в размере 537,5 млн рублей, что составило около 50% чистой прибыли компании по РСБУ за год.

Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2018 года чистая прибыль АО "Роснано" составила 892,2 млн рублей. 100% акций АО "Роснано" находится в государственной собственности.

О компании

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Компания содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.