Александр Мамут снизил долю в золотодобытчике Polymetal

ТАСС, 25 июня. Бизнесмен Александр Мамут, владеющий долей в золотодобывающей компании Polymetal через кипрскую Vitalbond Ltd., снизил участие в компании до 4,998% с 5,82%. Это следует из сообщения Polymetal на Лондонской бирже.

Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа ИСТ Александра Несиса (27%) и PPF Group Петра Келлнера (12%).

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. В 2018 году компания произвела 1,56 млн унций золотого эквивалента.