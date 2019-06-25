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Александр Мамут снизил долю в золотодобытчике Polymetal

Ранее доля составляла 5,82%, теперь - 4,998%

ТАСС, 25 июня. Бизнесмен Александр Мамут, владеющий долей в золотодобывающей компании Polymetal через кипрскую Vitalbond Ltd., снизил участие в компании до 4,998% с 5,82%. Это следует из сообщения Polymetal на Лондонской бирже.

Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа ИСТ Александра Несиса (27%) и PPF Group Петра Келлнера (12%).

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. В 2018 году компания произвела 1,56 млн унций золотого эквивалента.

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