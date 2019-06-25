Около 10 тыс. ртутных светильников в Петербурге заменят на светодиодные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга до конца 2020 года планируют заменить 10 тыс. ртутных светильников на энергоэффективные в нескольких районах города. Это позволит снизить энергопотребление в два раза. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

"У нас порядка 10 тыс. остается ртутных светильников после планируемой замены части светильников на светодиодные в 2019 году, и до конца 2020 года они все будут заменены на светодиодные, и у нас неэффективных светильников, в общем-то, не останется", - сказал Шаскольский.

Он добавил, что замена ртутных светильников на светодиодные позволяет в два раза снизить затраты на электроэнергию по освещению районов города. Он уточнил, что замена светильников проходит в Курортном, Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, части Выборгского и Красносельском районах. В том числе на эти цели власти города направили дополнительно ГУП "Ленсвет" 210 млн рублей в этом году. Также в рамках указанных средств планируется заменить системы управления, провода и т. д.

Всего в эксплуатации города находится 346,3 тыс. светильников. Износ сетей "Ленсвета" составляет 38,4%.