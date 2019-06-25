Власти Петербурга рассчитывают передать "Газпрому" в концессию 500 км теплосетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга обсуждают с "Газпромом" передачу ему по концессионному соглашению 500 км теплосетей теплоэнергетической компании "Пушкинский ТЭК" ("ПушТЭК"). Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор города Максим Шаскольский.

"ПушТЭК" с 2015 года находится в процессе ликвидации из-за долга в размере 3 млрд рублей. До этого времени компания обслуживала Пушкинский и Колпинский районы города. Процесс ликвидации власти рассчитывают завершить до конца 2019 года.

"Мы сейчас ведем работу с нашими коллегами из "Газпрома" по отдельным зонам теплоснабжения, в частности "Пушкинский ТЭК" - один из самых проблемных участков. Прорабатываем возможность передачи в концессию порядка 50 источников теплоснабжения, порядка 500 км теплосетей", - сказал он.

Шаскольский отметил, что концессионное соглашение может быть подписано до конца этого года, но работы все равно начнутся в 2020 году. "Потому что все нужно спроектировать", - пояснил он.

С 1998 по 2011 годы теплоснабжение в Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга обеспечивали "ПушТЭК" и ЗАО "Лентеплоснаб", которое также обанкротилось из-за долгов, превысивших 1 млрд рублей. Плохое состояние теплосетей, переданных из эксплуатации "Лентеплоснаб", привело к масштабным коммунальным авариям в Пушкинском и Колпинском районах в 2011-2012 годах. После этого обслуживание районов передали ГУП "ТЭК".