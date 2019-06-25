Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы госбанка.

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

В банке отметили, что за услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.

С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии "Сбербанк Онлайн", чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения.