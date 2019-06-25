Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

"Почта Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик - через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление. В перспективе планируется полный отказ от пароля, что значительно усилит безопасность сервиса", - говорится в сообщении компании.

В Mail.ru Group отмечают, что сегодня использование пароля не является безопасным методом авторизации пользователей. По данным, которые приводят в компании, в 81% случаев несанкционированный доступ в почтовый ящик происходит с использованием украденного или ненадежного пароля.

Так, пояснили в компании, авторизация с помощью СМС или push-уведомления подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации, то есть его невозможно угадать или подобрать.

"В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных: отпечатков пальцев, определения лица и т. п.", - рассказали в Mail.ru Group.