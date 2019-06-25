Минсельхоз предлагает разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, Минсельхоз разрабатывает проект федерального закона о внесении изменений в закон о рекламе. Соответствующие предложения ведомства были направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти. Ранее с подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь".

В разрабатываемом законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции.

"В соответствии с проектом, реклама вина с ЗГУ и ЗНМП может быть размещена в радиусе 200 км от производственных площадок вдоль автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 км, на подъездных дорогах к аэропортам не ближе 5 км от них, а также на подъездных дорогах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью свыше 30 номеров не ближе 1 км от данных объектов", - говорится в сообщении Минсельхоза.

При этом предлагается допустить использование названий и изображений винодельческой продукции, производственных, складских помещений и торговых объектов, задействованных в производстве и обороте такой продукции, а также наименований производителей. По мнению составителей документа, законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирование культуры потребления вина на территории РФ и повышение информированности населения о нем.

"В настоящее время институт винодельческой продукции с ЗГУ и ЗНМП в нашей стране находится в стадии активного становления. Компании инвестируют в производство, создают собственные виноградники и питомники, благодаря поддержке государства увеличивается количество небольших виноделен", - отмечают в Минсельхозе.

Кроме того, применяются меры государственного стимулирования, направленные на максимальное импортозамещение виноматериалов. Как напомнили в министерстве, практика размещения информации о винодельческой продукции на наружных рекламных конструкциях распространена во многих странах мира. Использование данного механизма является одним из действенных способов оказания дополнительной поддержки в продвижении отечественного вина, заключили в Минсельхозе.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сообщала о том, что эксперты предлагают разрешить рекламу отечественного вина на дорогах в винодельческих регионах России для поддержки сельского туризма страны, а Минсельхоз считает необходимым аккуратно подходить к этому вопросу. По словам Лут, в случае если будет найден аккуратный подход к реализации этого предложения, это может стать дополнением в составленный Минсельхозом, Минпромторгом и Роскачеством "Винный гид" с точки зрения винных маршрутов страны.