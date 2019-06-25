Для московских электробусов разработают ультрабыстрые зарядные станции

КУБИНКА, 25 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) разработал ультрабыструю зарядную станцию для московских электробусов. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Ориентируясь на инициативу со стороны города Москвы по внедрению электробусов, АО "КРЭТ" разработало ультрабыструю зарядную станцию для электробусов, которая успешно прошла опытную эксплуатацию на территории ГУП "Мосгортранс", - сказал он.

Всего в 12 регионах России установлено уже 82 станции электрической зарядки ФОРА разработки КРЭТ. Но, в целом, ориентация идет на Москву и Подмосковье, где сосредоточено около 15% всего электротранспорта, зарегистрированного в России.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.