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Медведев отметил огромное стратегическое значение для России атомной отрасли

Премьер-министр России отметил, что развитие атомной промышленности в стране стало возможным благодаря "огромному опыту российских атомщиков"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление работникам и ветеранам атомной промышленности в связи с 65-летием со дня пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства России.

"Сегодня атомная отрасль для России имеет огромное стратегическое значение. Исследования и разработки ведущих российских ученых-атомщиков находят применение не только в энергетике, но и на транспорте, в медицине и других областях, - подчеркнул Медведев. - Мощные и надежные энергоблоки отечественных АЭС дают тепло и свет крупным городам и отдаленным поселкам, обеспечивают бесперебойную работу предприятий и социальных объектов по всей стране".

По словам премьера, развитие атомной промышленности в России стало возможным благодаря "огромному опыту российских атомщиков, их самоотверженному труду и преданности своему делу".

Обнинская АЭС была запущена в 1954 году. 29 апреля 2002 года главный реактор станции был остановлен после 48 лет безаварийной эксплуатации. АЭС продолжила работу в режиме вывода из эксплуатации. Закрытие станции было вызвано тем, что дальнейшая ее эксплуатация утратила научно-техническую целесообразность. В сентябре 2002 года из реактора была выгружена последняя топливная сборка.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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