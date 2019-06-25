Беглов: экономия потребителей от заморозки тарифов в Петербурге составит 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Экономия для потребителей коммунальных услуг в Санкт-Петербурге за счет заморозки роста тарифов составит до конца 2019 года 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства врио губернатора Александр Беглов.

"Мы уже несколько месяцев работаем над заморозкой либо снижением тарифов. Комитет по тарифной политике проделал большую работу, и нам удалось часть тарифов заморозить, а если есть повышение, то незначительное. Только до конца этого года петербургские потребители сэкономят 1,5 млрд. рублей, а за год получается порядка 3 млрд. рублей", - сказал Беглов.

Он поручил профильным комитетам и главам районов разъяснить потребителям принципы расчета тарифов с учетом проделанной работы, а также продолжать работу с энергоснабжающими организациями об эффективности использования средств. Особое внимание, по его словам, нужно обратить на тарифы за тепло и горячую воду, которые составляют порядка 70% коммунальных платежей.

"Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию, и управляющие компании не использовали это понижение в своих целях", - добавил Беглов.

Изменение тарифов

Тарифы на основные коммунальные услуги с 1 июля в Санкт-Петербурге по плану могли подняться на 4,3%, но в результате системной работы по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций, проведенной правительством Петербурга совместно с ФАС РФ, их рост составит в среднем 0,4%.

По данным комитета по тарифам, в денежном выражении рост за все коммунальные услуги в Петербурге на человека составит 7,1 рублей вместо 76,93 рублей - для граждан, проживающих в домах с электрическими плитами, и 8,67 рублей вместо 78,26 рублей - для жильцов квартир с газовой плитой. В дальнейшем власти города планируют вести работу по снижению тарифов на газ.