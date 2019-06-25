Минтранс с 1 июля разрешит транзит санкционных грузов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские и международные перевозчики с 1 июля 2019 года смогут перевозить санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса РФ со ссылкой на указ президента РФ N 290 от 24 июня 2019 года.

"Внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объем транзита на 82 тыс. международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита", - говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе РФ также отметили, что мониторинг ввозимых в Россию санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. На первом этапе система будет работать только для контроля санкционных грузов, в дальнейшем - может применяться также для транзита других товаров, перевозимых через территорию России.

При этом первые шесть месяцев с грузоперевозчиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе. Также не будут взиматься штрафы, отмечается в сообщении министерства.

"Развертывание системы отслеживания - это масштабный национальный проект, который разрабатывается при участии ФТС, Ространснадзора, Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза, ОАО "РЖД". Система станет удобным интегрированным сервисом, который позволит как решать государственные задачи, так и работать в интересах бизнеса", - сказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, слова котрого приводятся в сообщении.

Постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за пломбы сейчас находится на рассмотрении правительства РФ.

О санкциях

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.