Эксперты ВШЭ считают вероятным спад экономики России в ближайшие месяцы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спад экономики РФ в ближайшие месяцы выглядит все более вероятным, считают эксперты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

"В целом, судя по динамике сводного опережающего индекса (СОИ), в перспективе ближайших месяцев спад экономики хотя и не представляется неизбежным, но выглядит все более вероятным", - говорится в бюллетене "Комментарии о Государстве и Бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

В мае 2019 года, по подсчетам экспертов, СОИ снизился с минус 2% до минус 2,4% и седьмой месяц подряд оказался в отрицательной области. Главной причиной этого стало очередное резкое сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. Вклад нефтяных цен, запасов готовой продукции и реального эффективного курса тоже оказался отрицательным.

"Единственным показателем, внесшим в мае заметный положительный вклад в динамику СОИ, была динамика фондового рынка, однако и здесь приходится констатировать наличие "эффекта базы", - отмечают в "Центре развития".

Индекс РТС в конце мая текущего года оказался на 10,7% выше, чем за год до этого. Однако это вряд ли является признаком большого энтузиазма инвесторов и связано, скорее, с падением фондового рынка весной прошлого года в связи с введенными в начале апреля 2018 г. антироссийскими санкциями, полагают эксперты.

При этом с другими компонентами СОИ дело обстоит еще менее оптимистично. Нефтяные цены, например, практически не изменившись в мае по сравнению с предыдущим месяцем, оказались ниже, чем были за год до этого. Более того, со второй половины мая снижение нефтяных цен возобновилось, и даже "торпедирование танкеров в Ормузском проливе не переломило понижательной тенденции", добавляют эксперты.

"Похоже, в ближайшие месяцы рассчитывать на особую поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен не приходится. Впрочем, это даже не самое главное. Наибольший риск, по всей видимости, связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым, безусловно, стоит застаревшая слабость внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев", - следует из бюллетеня.

Эксперты напоминают, что в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, чем сейчас, и рецессии тогда не было. Тем не менее, экономика России, по их мнению, остается в зоне риска. "Каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает", - заключают в ВШЭ.