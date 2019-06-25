В системе "Билайна" наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Утром ряд абонентов "Билайна" в Москве сообщили о том, что до них не дошли СМС-сообщения. В частности, это касалось сообщений о поступлениях денежных средств на банковские карты Сбербанка. Банк в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter заявил, что с его стороны нет никаких проблем. "Со стороны банка все работает корректно. Возможно, задержка на стороне оператора связи", - ответили представители кредитной организации своим пользователям.

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что сейчас проблем с доставкой СМС уже нет. "Сбоя не было. Кратковременно сервис работал не в полном объеме в связи с перенастройкой оборудования", - указали в пресс-службе "Билайна".

Также в компании отметили, что небольшие проблемы возникали в очень короткий период времени. Данных о количестве абонентов, которым не пришли уведомления, "Билайн" не раскрывает.