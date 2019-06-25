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Максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 выросла до 7,36%

По данным ЦБ, в первой декаде июня ставка находилась на уровне 7,31%
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июня 2019 года выросла до 7,36%, говорится в материалах Банка России.

В первой декаде июня ставка находилась на уровне 7,31%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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