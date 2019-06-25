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Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Предполагается, что кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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"Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку", - отметил Трутнев.

Сообщается, что финансировать операторов программы будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), который получит на реализацию этого проекта целевую субсидию объемом 7,5 млрд рублей. Операторы программы - банки, ипотечные агентства - будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты людям.

"Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном "дальневосточном гектаре", и многодетных семей", - пояснил Трутнев.

Ранее в интервью ТАСС глава ФРДВ Алексей Чекунков сообщал, что фонд совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает программу льготной ипотеки для дальневосточников. Он отмечал, что ФРДВ будет стремиться предложить потребителям продукт по минимальной процентной ставке.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияРазвитие Дальнего Востока
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