Орешкин: ужесточение США санкций против Ирана в большей степени влияет на рынок нефти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ужесточение американских санкций в отношении Ирана в большей степени влияет на рынок нефти, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Иран является крупным производителем сырой нефти в мире. Как мы видим, любые санкционные истории, по мере их ужесточения, оказывают влияние на тот баланс, который мы видим на мировом рынке нефти. Если бы не было резкого снижения добычи в Иране, если бы не было резкого снижения добычи в Венесуэле за последний год, то в той форме, в которой сейчас существует сделка ОПЕК, не позволила бы на 100% стабилизировать рынок", - сказал министр в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, чем больше ограничения для Ирана, тем сильнее они "подталкивают" цены на нефть вверх. Тем не менее Орешкин подчеркнул, что колебания цен на нефть для России сейчас значат гораздо меньше, чем это было пять-семь лет назад.

Санкции США против Ирана

В мае 2019 года добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х уровне, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). С мая перестали действовать временные разрешения на покупку иранской нефти, выданные США нескольким странам. В результате экспорт нефти из Ирана рухнул в 1,6 раза - до 810 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, год назад Иран экспортировал 2,6 млн баррелей в сутки. США ставили своей целью снизить иранский экспорт до нуля.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 июня указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.