На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно информации, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне - изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

"Его [Вернадского] выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен заметно отличается от других банкнот, это, отметили в Нацбанке, поможет населению легко определять номинал. Размер купюры составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой. "Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты", - отметил Смолий.

Информация о том, что НБУ планирует запустить в оборот новую купюру с номиналом в 1000 гривен просочилась в прессу еще в конце 2016 года. Ее планировалось выпустить из-за повышения минимальной зарплаты почти в два раза - до 3200 гривен. По мнению экспертов, этого не произошло, скорее всего, из-за сильных макроэкономических показателей страны за первый квартал 2017 года. Тогда за январь - апрель ВВП страны вырос на 3%. Предстоящее введение купюры в 1000 гривен, считают эксперты, свидетельствует об обесценивании национальной валюты. Единственный плюс от появления в обороте тысячной купюры - упрощение банковской работы с крупными суммами.