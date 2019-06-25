Долг СКФО перед оптовым рынком электроэнергии составил почти 50 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Долг регионов Северо-Кавказского федерального округа перед оптовым рынком электрической энергии составляет порядка 50 млрд рублей. Специалисты "Россетей" прорабатывают меры по реструктуризации задолженностей, сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора компании "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" (ранее "МРСК Северного Кавказа") Виталий Иванов.

"Никакой положительной динамики на Северном Кавказе не наблюдается пока. Долги растут. Готовится системное решение [по данным долгам]. Напомню, что только долги [зоны функционирования] "Россети Северный Кавказ" перед оптовым рынком электрической энергии составляют около 50 млрд рублей. Лидерами по должникам являются Дагестан - порядка 40 млрд рублей долг, дальше Чечня и Северная Осетия", - сказал он.

При этом Иванов подчеркнул, что более позитивная ситуация в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Ставропольский край пока не обсуждаем, там ситуация стабильная", - добавил гендиректор компании.

По его словам, никакая реструктуризация, пятилетняя или десятилетняя, не спасет отрЛидерами по должникам являются Дагестан - порядка 40 млрд рублей долг, дальше Чечня и Северная Осетияасль. "Либо надо реструктуризироваться на десятки лет, либо все-таки по каким-то критериям к этим долгам относиться. Сейчас компания предлагает различные рассрочки, в том числе на 30-летний период на оптовом рынке электрической энергии, но пока мы находимся на переговорной позиции", - пояснил Иванов.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.