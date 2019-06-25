Заседание подкомиссии по региональному сотрудничеству РФ и Кувейта пройдет в октябре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Первое заседание подкомиссии по региональному сотрудничеству межправительственной российско-кувейтской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланировано на октябрь 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Важным инструментом в области развития российско-кувейтских отношений является межправительственная российско-кувейтская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Минкавказом России проводится работа по формированию подкомиссии по региональному сотрудничеству, председателем которой назначена заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева. Первое заседание подкомиссии запланировано на октябрь 2019 года", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева с чрезвычайным и полномочным послом Кувейта в России Абдель Азизом Аль-Адвани.

Пресс-служба поясняет, что при обсуждении приоритетных для совместной работы Кувейта и регионов России сфер были выделены туризм, транспорт и экономика. По словам Чеботарева, Кувейт для Северного Кавказа является приоритетной страной для развития сотрудничества. Растет динамика товарооборота между нашими странами, развиваются политические и гуманитарные контакты.