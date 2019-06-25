Госдума сократила стаж для получения специалистами гражданства России в упрощенном порядке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект о сокращении с трех лет до года минимального трудового стажа для иностранных специалистов, необходимого для обращения с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

При этом речь идет об иностранцах, работающих по профессии или занимающих должность, которые включены в специальный составляемый правительством перечень. "Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие. Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологий. Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин", - добавил спикер.

Закон вступит в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.