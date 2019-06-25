Песков советует обратиться в Минпромторг за разъяснениями трат Мантурова в командировках

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство и непосредственно в Минпромторг, чтобы получить разъяснения о командировочных тратах министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и его подчиненных.

"Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что нужно знать конкретную информацию, когда, как и что это было за мероприятие, - сказал он. - Мы не располагаем [такими данными]". Он добавил, что это прерогатива правительства.

Как ранее сообщил сайт "Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia", глава Минпромторга во время командировок жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки.