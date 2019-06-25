"Россети Северный Кавказ" планируют выйти на прибыль в 2023 году

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" планируют к 2023 году выйти на прибыль после нескольких убыточных лет, сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора компании "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" ("МРСК Северного Кавказа") Виталий Иванов по итогам годового общего собрания акционеров (ГОСА).

"Мы планируем выручку около 30 млрд рублей по компании [в 2019 году]. Компания отработает с убытком 2019 год, 2020 год тоже с убытком, но это будет плановый убыток. И постепенно компания к 2023 году выйдет на прибыль", - сказал он, отметив, что для этого необходимо ежегодно уменьшать убытки на 3-4 млрд рублей.

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" также отметил, что компания станет инвестиционно привлекательной после того, как выйдет на околонулевой баланс.

"Мы следим за нашими акциями и понимаем, что мы видим даже сегодня курсовую стоимость акции, что она за последние месяцы возросла. То есть, думаю, что те потенциальные инвесторы, те, кто занимается подобной аналитикой, наверное, правильно оценивают шаги менеджмента в этой части. Мы начали расти, это очень важно для нас", - заключил он.

Как сообщил на ГОСА замгендиректора "Россети Северный Кавказ" по экономике и финансам Алексей Чернов, убытки компании по итогам 2018 года составили 2 млрд 270 млн рублей.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.