Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон устанавливает обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации - поставщика платежного приложения.

В соответствии с законом, предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации - операторы электронных денежных средств будут предоставлять информацию о таких операциях Банку России.

Для повышения скорости, удобства, точности формирования и обработки распоряжений клиентов в закон включены положения, предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги - Минфином России по согласованию с ЦБ.

Закон вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей, отмечал ранее Аксаков.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документа были уточнены определения платежного приложения и поставщиков платежных приложений, предусмотрено введение Банком России перечней поставщиков платежных приложений и платежных агрегаторов, а также публикация их на официальном сайте ЦБ, предусмотрены дополнительные требования в случае проведения платежным агрегатором идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также текст закона был дополнен корреспондирующими поправками в законы о Банке России, о банкротстве, в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Поправками также установлено, что оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения к защите информации при осуществлении переводов денежных средств, но не вправе предоставлять поставщику приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами. Устанавливаются операции, которые могут осуществляться по специальному банковскому счету.

Налоговые органы РФ будут контролировать соблюдение банковскими платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче оператору полученных от физлиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также использование банковскими платежными агентами этих специальных банковских счетов для проведения расчетов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.