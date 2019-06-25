Песков: Кремль не ставит задачи полностью запретить россиянам полеты в Грузию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Задачи полностью запретить россиянам летать в Грузию нет, но государство преследует цели обеспечения безопасности своих граждан. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативы различных авиаперевозчиков и отельеров по запуску шаттлов из аэропортов в соседних странах, с тем, чтобы доставлять туристов в Грузию.

"Естественно, говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию невозможно, и невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается этого делать", - сказал Песков. Он пояснил, что государство может "только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать". Кроме того, по словам представителя Кремля, "можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан".

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.