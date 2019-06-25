"Россети Северный Кавказ" намерены в 2,5-3 раза увеличить инвестпрограмму

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Россетей Северный Кавказ" может быть увеличена с утвержденных ранее 2,5 млрд рублей в 2,5-3 раза, сообщил во вторник журналистам гендиректор компании Виталий Иванов.

"Инвестпрограмма утверждается заранее Минэнерго РФ. Утвержденный объем порядка 2,5 млрд рублей, но мы сегодня понимаем, что мы эту программу увеличим как минимум в 2,5-3 раза уже в этом году сверх утвержденной. Думаю, нас поддержат", - сказал Иванов.

Деньги, по словам Иванова, пойдут в основном на снижение потерь, а также на строительство подстанций.

Программа для Чечни и Дагестана

Компания, по словам Иванова, разработает программу повышения надежности энергоснабжения Дагестана и Чеченской республики общей стоимостью 47 млрд рублей.

"Сейчас формируется программа, мы приступили к проектированию. Эти проекты позволят отработать по Чеченской Республике на сумму порядка 20 млрд рублей. По Дагестану подобная программа весит ровно 27 млрд рублей. 47 млрд рублей - это та финансовая инъекция, которая необходима только в надежность, только эти деньги могут сбалансировать вот эти две республики", - сказал он.

По словам Иванова, программа будет разработана на период до 2022 года, источники ее финансирования прорабатываются.

Он также сообщил, что в этом году вложения в повышение надежности энергосистемы Дагестана составят около 2 млрд рублей. "В прошлом году мы вложили около 2 млрд рублей, сейчас еще вложим около двух. Отметил бы, [что] даже при нормальном цикле развития энергосистемы Дагестану достаточно порядка 500-600 млн рублей в год. Мы вкладываем по 2 млрд каждый год", - добавил он.

Аварийные отключения электроэнергии в Чечне и Дагестане происходят регулярно из-за изношенности энергосетей. Так, 21 июня в Чеченской республике в результате отключения воздушной линии электропередачи 110 кВ "Грозный-330-Восточная" без электроснабжения остались около 128 700 человек. В Дагестане 13 июня из-за сбоя в подаче электроэнергии в селении Мискинджа Докузпаринского района без света остались около 4 тыс. человек.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.