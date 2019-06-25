РЖД запускает перевозку автомобилей пассажирским поездом на маршруте Москва-Мурманск

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") запускает услугу перевозки автомобилей пассажирским поездом на маршруте Москва-Мурманск, следует из сообщения монополии.

Вагон-автомобилевоз начнет курсировать в составе поезда №92 Москва-Мурманск в июле 2019 года. Первые рейсы запланированы на 12 и 30 июля, в обратном направлении - 14 июля и 1 августа. Регулярные перевозки начнутся с сентября.

Одновременно можно будет осуществлять перевозку восьми мотоциклов или трех-четырех автомобилей.

С появлением нового маршрута осуществить перевозку автомобиля можно будет уже по 12 направлениям: Казань-Адлер, Казань-Ростов-на-Дону, Москва-Адлер, Москва-Казань, Москва-Мурманск, Москва-Петрозаводск, Москва-Ростов-на-Дону, Москва-Самара, Москва-Санкт-Петербург, "Лев Толстой" Москва-Хельсинки-Москва, Ростов-на-Дону-Адлер, Санкт-Петербург-Адлер.