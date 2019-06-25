Топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит вознаграждения за 2019 год после катастрофы SSJ100

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Топ-менеджмент авиакомпании "Аэрофлот" не получит вознаграждения за 2019 год из-за катастрофы с SSJ-100 в Шереметьево в начале мая, сообщил в ходе годового собрания акционеров гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"В нашем KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, мы как менеджмент никаких премий и ничего получать не будем. Это в соответствии с [внутренними] документами", - сказал он.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчёт о трагедии 14 июня. Согласно его данным, в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что повлекло потерю автоматического управления самолетом и проблемы со связью. Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.