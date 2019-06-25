Промсвязьбанк получил более 100 млрд рублей кредитов ОПК от других банков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк, выбранный опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, получил от других банков на баланс более 100 млрд рублей кредитов оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналистам глава банка Петр Фрадков.

"У нас закончился первый базовый этап передачи. Все государственные системообразующие банки передавали нам соответствующие кредиты. Об этом коллеги - руководители других банков неоднократно заявляли. Первый этап распоряжения полностью завершен <...> Процесс передачи практически закончился. На более чем 100 млрд рублей таких кредитов было передано", - сказал он.

При этом Фрадков отметил, что сейчас в Промсвязьбанке портфель ОПК составляет почти 250 млрд рублей.

Также глава банка сообщил о начале реализации второго этапа по передаче инструментов капитала.

"Что касается второго этапа... мы его тоже реализуем. Сейчас цифры не хотел бы назвать, потому что он в процессе. И по существующему законодательству, которое было разработано, чтобы реализовывать подобного рода мероприятия мы к концу года должны получить инструменты капитала, скажем так <...> Думаю до конца года мы этот процесс завершим", - добавил он.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.