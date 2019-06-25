Госдума приняла во II чтении поправки к бюджету на 2019 год

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению законопроекта поступило 120 поправок, 100 из них было рекомендовано комитетом к принятию, 17 к отклонению, три поправки отозвали. Более 30 млрд рублей выделены на гранты субъектам, таким образом, общая сумма, направленная на гранты субъектам РФ, составляет уже 50 млрд рублей, сказал депутат. "Выполнение национальных проектов - это будет тот основной показатель, который будет служить получению или, наоборот, неполучению регионами этих грантов", - пояснил он.

Более 11 млрд рублей направляются на поддержку российских автопроизводителей на соответствие нормам Евро-4 и Евро-5. 3 млрд рублей направляются производителям сельскохозяйственной техники. Также поправками выделяется дополнительно 950 млн рублей на выплаты пособий в связи с рождением третьего ребенка и последующий детей.

Взнос в уставный капитал АО "Российская венчурная компания" на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности составит 1,5 млрд рублей. На дотации (гранты) бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти будет выделено 30 млрд рублей. Субсидии на поддержку программ развития футбола в Крыму составят 11 млн рублей. Субсидии на обустройство воинских захоронений в рамках межбюджетных трансфертов составят 338,9 млн рублей.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" получит 2 млрд рублей из бюджета 2019 года. Эти деньги пойдут на финансирование поручительств по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. Также правительство получит право принять в 2019 году в казну от АСВ передаваемые нежилые помещения - имущество Росэнергобанка, эта операция должна уменьшить сумму имущественного взноса РФ в госкорпорацию на сумму до 229,5 млн рублей. Депутаты также уточнили редакцию нормы, которая предписывает распределять межбюджетные трансферты до 1 апреля - для 2019 года, если это связано с уточнением бюджета, это будет возможно делать и позже.

Как рассказал журналистам зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, благодаря принятым поправкам регионы получат дополнительно 2 млрд рублей, которые закрывают потребность в средствах на закупку расходных материалов к инсулиновым. "Мы больше года добивались решения о бюджетном финансировании этой статьи расходов. Инсулиновая помпа - это, по сути, искусственная поджелудочная железа. Она с высочайшей точностью рассчитывает необходимую дозу инсулина и вводит его в кровь. С ней у детей с сахарным диабетом почти не бывает осложнений. Проблема в том, что если сами помпы государство устанавливало бесплатно, то плата за расходные материалы к ним ложилась на плечи родителей. А это 12-15 тыс. рублей в месяц. Не каждой семье такие расходы по карману. В конце декабря 2018 года правительство включило расходники в программу госгарантий, однако поправки в федеральный бюджет тогда внести не успели", - пояснил он.

О поправках в бюджет

Согласно внесенным правительством поправкам в бюджет 2019 года, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1,881 трлн рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%.

Объем программы внутренних заимствований сложится в размере 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.

На 30 млрд рублей пополняется дорожный фонд, и эти деньги пойдут субъектам РФ на реализацию их программ. Чтобы обеспечить переход от долевого строительства к использованию эскроу-счетов, предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд рублей. На 20 млрд рублей будет увеличен взнос в "ДОМ.РФ", который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков, еще 5 млрд руб. - на поддержку граждан, взявших ипотеку; кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям.