Правительство выделит 4,1 млрд рублей на модернизацию "Жатайской судоверфи" в Якутии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит 4,1 млрд рублей бюджетных инвестиций в 2019 - 2021 годах на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление 18 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Деньги будут выделены якутскому предприятию "Жатайская судоверфь" в виде взноса России в уставный капитал компании.

Общая стоимость модернизации судостроительных мощностей оценивается в 5,75 млрд рублей, из них 750 млн рублей судоверфь уже инвестировала в 2016 - 2018 годах из собственных источников.

Комментируя это решение, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что "развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является ключевым условием обеспечения бесперебойного завоза необходимых грузов для населения арктических районов Якутии". По его словам, за счет выделяемых средств планируется построить, реконструировать и технически перевооружить производственные мощности "Жатайской судоверфи".