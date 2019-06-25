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Дума меняет правила международных грузоперевозок российским военным транспортом

Соответствующий законопроект принят во втором чтении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект об уточнении порядка международных перевозок грузов российским военным транспортом.

В частности, исключается требование о наличии документа, подтверждающего допуск российского перевозчика к международным перевозкам техники и вооружений посредством военного транспорта. Однако перевозки эти должны осуществляться при соблюдении условий, установленных Министерством обороны РФ, отмечается в тексте.

Кроме того, уточняется понятие международного разрешения на проезд, выданного владельцу транспортного средства, которое действует на территории стран - участниц межправительственных соглашений. Ко второму чтению депутаты конкретизировали данную норму. Теперь в законопроекте прописано, что такое разрешение может быть дополнительным к российскому разрешению, к специальному разовому разрешению на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства или многостороннему разрешению, если это предусмотрено международными договорами РФ.

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