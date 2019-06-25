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Дума вводит механизм защиты в судах прав и интересов групп потребителей

Как отмечают разработчики документа, граждане и юридические лица получат возможность отстаивать свои интересы в суде через уполномоченное лицо без нотариальной доверенности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение механизмов защиты в судах прав и законных интересов групп потребителей.

С этой целью Гражданский процессуальный кодекс РФ дополняется новой главой, устанавливающей порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. В частности, законопроектом предусмотрен порядок ведения дела о защите прав и законных интересов группы лиц, присоединения заинтересованных лиц к заявленному требованию.

Еще одной новеллой законопроекта стало наделение Роспотребнадзора полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов отдельных потребителей, группы потребителей и неопределенного круга потребителей. С иском в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане, не являющиеся членами этой группы.

В целом, как утверждают разработчики в пояснительных материалах, граждане и юридические лица получат возможность отстаивать свои интересы в суде через уполномоченное ими лицо, не оформляя нотариальной доверенности. В то же время суды освобождаются от необходимости рассматривать большое количество идентичных исков.

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