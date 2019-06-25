Международный конкурс на разработку мастер-плана города Дербента завершится 19 ноября

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Итоги открытого международного конкурса на разработку мастер-плана городского округа "Город Дербент", стартовавшего во вторник, будут подведены 19 ноября. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Агентства стратегического развития "Центр", выступающего оператором конкурса, Сергей Георгиевский на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня 25 июня, и наш конкурс стартовал: с сегодняшнего дня открыт прием заявок, они подаются в электронной форме через сайт конкурса", - сказал он.

Георгиевский рассказал, что 22 июля прием заявок на участие в конкурсе будет завершен, после этого начнется экспертиза, работа и заседание жюри. Наряду с жюри, по его словам, создан также общественный совет, куда вошли ключевые деятели культуры, искусства, архитектуры, экологии, градостроительства и экономики со стороны не только города, но и республики. "После заседания жюри 31 июля будут объявлены финалисты, которые уже и продолжат непосредственную работу над мастер-планом, и 19 ноября, сразу после заседания жюри, мы с вами увидим, кто же победитель и какие три мастер-плана - полноценные стратегии - предложат участники городскому округу", - пояснил он.

Общий призовой фонд конкурса, сформированный из средств благотворительного фонда "Я люблю Дербент", составляет 14,5 млн рублей.

"Команды, которые прошли в финал, ранжируются между первым, вторым и третьим местом и получают вознаграждение сообразно тому месту, которое присвоит им жюри. Все члены жюри имеют равный голос, председатель жюри - глава Республики Дагестан [Владимир Васильев]", - добавил Георгиевский. Согласно информации, представленной на пресс-конференции, вознаграждение за первое место составит до 4 млн рублей, за второе - до 2 млн рублей и до 1 млн рублей - за третье место.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.