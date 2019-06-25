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У совета директоров МБСП потребовали вернуть премии на 84,1 млн рублей

Судебное заседание по этому вопросу состоится 2 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), введенная после отзыва у него Банком России лицензии, потребовала в суде взыскать с членов совета директоров кредитной организации более 84,1 млн рублей, которые те ранее получили в качестве премий, следует из определения о приеме иска Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области.

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Как отмечается в опубликованном во вторник документе, в исковом заявлении администрация требует признать недействительными приказы председателя правления МБСП с января по октябрь 2018 года, по которым члены совета директоров банка Максим Анищенков, Сергей и Татьяна Бажановы, а также Елена Скворцова получили премии на общую сумму 84,1 млн рублей и взыскать эти деньги с них в пользу банка.

В определении отмечается, что самую большую премию за этот период получил бывший сенатор и главный акционер МБСП Сергей Бажанов - ему заплатили 36,1 млн рублей. С Бажановой и Скворцовой потребовали взыскать по сумме почти на 12,2 млн рублей, а с Анищенкова - 23,6 млн рублей. Суд принял исковое заявление и рассмотрит его на заседании 2 июля. "Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 2 июля 2019 года", - говорится в определении суда.

В прошлом году ЦБ отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности, ввел в банке временную администрацию и затем подал иск с требованием признать его банкротом. После этого в рамках дела о банкротстве администрация потребовала отменить сделки банка по кредитным договорам с частной компанией на сумму 626,5 млн рублей. В мае текущего года арбитраж Петербурга отказал временной администрации в признании этих сделок недействительными.

В Арбитражном суде города Москвы также рассматриваются ответные иски МБСП к Банку России, который требовал отменить решения регулятора о введении временной администрации и отзыве лицензии. Очередное заседание по данному вопросу состоится 9 июля.

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе РФ. Общая сумма страховых выплат вкладчикам МБСП составит 16,5 млрд рублей, сообщал ранее ТАСС представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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