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Ситуация с ценами на бензин в России

ФАС не выявила нарушений ценообразования на рынке топлива в Сибири и на Дальнем Востоке

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо на розничных рынках Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная - когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный - росли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
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