Акимов: штрафовать за отказ хранить данные в РФ предпочтительней, чем блокировать сервисы

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ считает штрафы для иностранных компаний за отказ хранить данные пользователей в РФ лучшей мерой, нежели блокировку этих сервисов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой экономики.

"Мы в любом случае логику штрафов поддерживаем больше, чем логику блокировки ресурсов. Мы считаем, что от блокировки ресурсов страдают все, потому что это сказывается, в том числе и на пользователях цифровых сервисов. Поэтому логика штрафов, мне кажется, более эффективна", - сказал он, комментируя инициативу депутатов о повышении штрафа за отказ хранить данные россиян до 18 млн руб.

О законопроекте

Законопроект о повышении до 18 млн руб. максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян внесен на рассмотрение Госдумы 13 июня. Авторы инициативы - депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, следует из думской информационной базы данных.

В частности, невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн руб.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб., для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн руб.