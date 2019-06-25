Акимов: механизм компенсаций авиакомпаниям за закрытие полетов в Грузию прорабатывается

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Механизм компенсаций авиакомпаниям за убытки в результате прекращения полетов в Грузию прорабатывается. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Что касается финансов, там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь конечно должна идти, прежде всего, о прямых потерях. Механизм прорабатывается", - сказал он.

Акимов проведет в среду, 26 июня, совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с запретом полетов из РФ в Грузию. Об этом Акимов сообщил журналистам.

По его словам, на этом совещании в том числе планируется уточнить ущерб авиакомпаний от приостановки полетов. В совещании примут участие представители Минтранса, МИД, ФТС и ФСБ.

"Мы имеем предварительные данные, и я могу сказать, что мы будем уточнять (общий объем ущерба авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию - прим. ТАСС) в среду. Я проведу совещание, мы уточним данные прежде всего о людях, которые у нас запланировали выезд и уже имеют билеты на даты по выезду из Грузии после 8 июля, это нас волнует больше всего. Могу сразу сказать, что предварительные данные показывают, что таких людей не много", - сказал он.