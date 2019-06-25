Предварительная стоимость ВСМ Москва - Петербург составляет 1,5 трлн рублей

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Предварительная оценка стоимости строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург составляет 1,5 трлн рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Да, предварительная [оценка] есть. Она примерно такая же, как Москва - Казань, - 1,5 трлн [рублей]. Это немаленький участок, это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 км - ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например", - подчеркнул Акимов.

Он добавил, что самая сложная часть подобных проектов - это строительство заходов в города, а не протяженных линейных участков железной дороги.

По словам вице-премьера, финансовую модель проекта пока не определили, и предварительное технико-экономическое обоснование еще не готово.

"Но представляется все это очень перспективно. Мы сейчас, например, прорабатываем такую идею, чтобы трассировку сделать с заходом, там получается небольшая петля через Великий Новгород. Там небольшое отклонение на запад, небольшое расстояние. Интересная идея, вроде как она может получиться", - заключил Акимов.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию.

Позднее Акимов отмечал, что проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.