Акимов: согласование проекта директивы по сделке "Ростелекома" и Tele2 идет по плану

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Согласование проекта директивы по консолидации "Ростелекома" с Tele2 идет в плановом режиме, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой экономики.

"У нас идет плановая работа. Мы все решения приняли. Есть процесс согласования проекта директивы, поэтому он идет. Даты я назвать не могу, но их и не нужно называть, там никакого аврала нет", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках готовности директивы.

В середине июня глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что ожидает готовности всех документов, необходимых для завершения сделки по консолидации "Ростелекома" с Tele2, летом.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов сообщал журналистам на ПМЭФ-2019, что "Ростелеком" согласовал с правительством сделку по приобретению доли ВТБ в Tele2.

О сделке

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, пришедший в госоператор из ВТБ, сразу после своего назначения президентом компании весной 2017 года заявлял о возможности получения контроля над Tele2. Впоследствии он не раз говорил, что этот вопрос ушел с повестки дня, однако затем эта идея вновь вернулась.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца. Он уточнил, что ВТБ полностью выйдет из капитала Tele2, продав свой пакет "Ростелекому". Ранее Костин сообщал ТАСС, что банк ведет переговоры с "Ростелекомом" о полной продаже своей доли в мобильном операторе "Т2 РТК холдинг".

Впоследствии Осеевский заявлял, что операторы завершили работу по согласованию базовых условий и модели консолидации 100% долей Tele2 "Ростелекомом" и переходят к формальным процедурам. В результате консолидации, подчеркивал Осеевский, образуется группа с выручкой, приближающейся к 500 млрд рублей, причем Tele2 продолжит работать независимой дочерней компанией с существующим менеджментом.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.