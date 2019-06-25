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Правительство подготовит директиву по дивидендам РЖД до 30 июня

Из нынешнего состава совета директоров холдинга не планируется никого исключать

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Правительство подготовит директиву по выплате дивидендов "Российскими железными дорогами" (РЖД) до 30 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"В отношении директивы могу сказать, что председателем правительства поручено дополнительно проработать эти вопросы. Срок у нас объективно - 30-го числа годовое собрание акционеров. До 30 июня нам надо все решить", - сказал Акимов.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что Минтранс будет настаивать на выплате дивидендов РЖД имуществом.

Вице-премьер добавил, что не планируется исключать никого из нынешнего состава совета директоров холдинга.

"Вопрос [изменения состава совета директоров] в проработке. Если кто-то появится, и решение будет принято и поддержано, то это за счет увеличения численности", - отметил Акимов.

Теги
Дитрих, Евгений ИвановичАкимов, Максим Алексеевич
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