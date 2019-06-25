В Минпромторге прокомментировали сообщения о командировочных расходах Мантурова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское законодательство не ограничивает стоимость гостиниц в зарубежных командировках для руководства министерств, но Счетная палата контролирует соответствующие расходы, следует из разъяснения пресс-службы Минпромторга, данного в ответ на запрос ТАСС.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 26 декабря 2005 года расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и другие) согласно приложению к указанному постановлению, Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам", - сообщили в ведомстве.

Для других работников стоимость гостиничных номеров в зарубежных командировках возмещается в пределах норм, установленных Минфином. Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки для Китая, например, составляет $120.

Ранее во вторник организация "Трансперенси Интернешнл - Россия" опубликовала материал, в котором утверждалось, что "министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ноябре 2016 года переночевал в гостинице в Шанхае за бюджетные 1,388 млн рублей". В этой связи авторы задались вопросом объемов и эффективности расходования бюджетных средств, а также подотчетности государственных служащих.

Как напомнили в Минпромторге, общий объем средств федерального бюджета на командировочные расходы на соответствующий год согласовывается в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета. Решения о направлении сотрудников центрального аппарата Минпромторга России принимаются правительством РФ при командировании министра, министром при командировании заместителей, помощников, советников и директоров департаментов, заместителем министра - по нижестоящим должностям.

"В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов", - подчеркнули в министерстве.