Минэнерго разработало предложения по стабилизации цен на авиакеросин

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики разработало предложения по созданию механизма, который бы регулировал стоимость авиационного топлива по аналогии с механизмом, который уже работает на рынке бензина и дизельного топлива. Об этом сказал глава ведомства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это будет механизм аналогичный тому механизму, который применяется по демпфированию и колебанию цен на нефтепродукты, это будет внесение изменений в кодекс, будут сглаживаться цены с учетом колебания цен на мировых рынках нефти. Такие предложения уже подготовлены", - сказал он.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен. В 2018 году авиабилеты подорожали на 9,5%, что связано, в том числе с ростом цен на авиационное топливо на 30%. Президент также отметил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.

По соглашению с правительством, нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты. При этом власти также скорректировали формулу демпфера, который применяется для нефтяников, чтобы уменьшить потери компаний из-за продажи топлива по регулируемым ценам. Суть изменений, которые будут действовать с 2020 года, заключаются в том, что при росте цены нефти размер компенсации нефтяникам также будет увеличиваться.

Однако аналогичные меры в сегменте авиакеросина до сих пор не обсуждались. При этом Минтранс неоднократно предлагал увеличить компенсации авиакомпаниям.

Участники авиационного рынка уже не в первый раз жалуются на сильный рост стоимости керосина. Минтранс РФ предложил частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста стоимости топлива еще в августе 2018 года. Тогда министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что цена на авиакеросин может вырасти на 30% по итогам 2018 года. В середине ноября вице-премьер РФ Максим Акимов отмечал, что решение о предоставлении компенсаций еще не принято. Решение может быть принято в марте 2019 года, сообщал замминистра транспорта Александр Юрчик.