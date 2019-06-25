В "Яндексе" рассказали о роли искусственного интеллекта в формировании цен на такси

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Цены на такси в час пик повышаются при помощи технологии искусственного интеллекта, это необходимо, чтобы уравновесить спрос и предложение. Об этом заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Как искусственный интеллект помогает компании "Яндекс"? Уже сейчас в бизнес-процессах. Возьмем простой пример, когда спрос на такси вырастает. В какой-то момент времени не хватает таксистов на всех пассажиров, и мы стараемся поднять цены до того уровня, чтобы сбалансировать спрос и предложение. И [чтобы] предсказывать, до какого уровня надо поднять цену, чтобы его сбалансировать, используется искусственный интеллект", - отметил Абовский на заседании делового клуба "Соломон" (некоммерческая организация для общения представителей бизнеса, науки, культуры и искусства).

Он добавил, что именно технология искусственного интеллекта лучше всего справляется с задачей по прогнозированию числа заказов, определению географического положения таксистов, ухудшения погоды и так далее.

Нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает развитие "сквозных" цифровых технологий, одной из таких технологий является искусственный интеллект.