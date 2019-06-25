Изменение нормативов по продаже газа на бирже может вступить в силу во II полугодии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Увеличение нормативов по продаже газа на бирже с текущих 17,5 млрд кубометров до 25,5 млрд кубометров в год может вступить в силу во втором полугодии этого года. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Сейчас принято решение о том, чтобы "Газпром" торговал не 17,5 млрд кубов, а 25,5 млрд кубов газа. Мы недавно проводили совещание и с "Газпромом" на эту тему, они готовы обеспечивать эти объемы. Так на совещаниях правительства было принято решение о том, чтобы отменить паритет. Сейчас мы эти вопросы должны закрепить в соответствующих актах правительства", - сказал он.

"Во втором полугодии, я думаю, что это уже заработает", - добавил Голомолзин.

Торги газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены в ноябре 2014 года. Цена газа, продаваемого на бирже, является рыночным индикатором, необходимым для определения налоговой базы для производителей газа.

"Газпром" по действующему законодательству может продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год и столько же - независимые производители газа ("Новатэк", "Роснефть" и другие). В 2018 году на торгах было продано только 15,1 млрд куб. м газа.

ФАС и Минэнерго больше года обсуждают проект совместного приказа об увеличении объемов биржевых продаж газа для "Газпрома". Кроме того, обсуждается увеличение объема и для независимых производителей.