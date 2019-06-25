Глава Минэкономики Грузии назвала шоком временное прекращение авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Решение российских властей о временной приостановке полетов между Грузией и Россией было шоком для занятых в туристической сфере. Об этом во вторник заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с населением черноморского поселка Кобулети (Аджария).

"Нашей задачей является идентификация проблемы и представление соответствующего плана бизнесу. Министерство экономики Грузии сделает все для того, чтобы поддержать пострадавший бизнес. Этот сектор действительно стоит перед вызовом. Туристический сезон начат, и это [решение российских властей о временной приостановке полетов] было важнейшим шоком", - сказала Турнава.

Президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. поездок в республику. Россияне оказались на первом месте по количеству туристов в мае.