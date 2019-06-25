Промысловый бот для работы в Арктике заложили на судостроительном заводе в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Новый промысловый бот для работы в условиях Арктики заложили на судостроительном заводе им. Октябрьской революции в Амурской области. Заказ отправится в Якутию, где будет использоваться для ловли рыбы и перевозки грузов по реке Лена и ее притокам, сообщается во вторник на сайте правительства Приамурья.

"Сегодня на заводе прошла торжественная закладка нового промыслового бота", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники завода уже закончили сборку корпуса судна и ходовой рубки. "Заказ мы модернизировали специально для Арктической зоны: расширили каюту для экипажа из двух человек, которые смогут работать на судне в комфортных условиях, поставили гидравлический кран-манипулятор и новую рулевую машину", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Вячеслава Попова.

В ближайший месяц на промысловый бот установят судовые системы и механизмы, электрику и двигатели. "Судно "Аллайха" длиной более 13 м и грузоподъемностью 6 тонн уже к сентябрю отправится в Якутию для ловли рыбы и перевозки грузов по реке Лена и ее притокам", - отмечается в сообщении.

Завод специализируется на строительстве рыболовецких и промысловых судов. Также работает с контрактами Гособоронзаказа и Амурским ГПЗ. В настоящее время на предприятии строят большой гидравлический катер для Минобороны, который уже в следующем году отправят на Камчатку.

"Важно, что предприятие переходит на производство гражданских судов и наращивает производственные мощности. Завод зарекомендовал себя как надежного партнера. Поэтому мы уверены, что Якутия после апробации этого судна не раз обратится с заказами на судостроительный завод в Приамурье", - отметила министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

Судостроительный завод им. Октябрьской революции - старейшее предприятие Приамурья. На нем работают 500 человек. В 2018 году завод спустил на воду гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" водоизмещением в 1,2 тыс. тонн, построенное для Тихоокеанского флота.